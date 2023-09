Rudi Garcia diventa papà per la quarta volta: è nata la figlia di Francesca Brienza

Fiocco rosa in casa Napoli per l'allenatore Rudi Garcia: Francesca Brienza, compagna dell'allenatore azzurro, ha dato alla luce la prima figlia della coppia, nata in Francia, dove i due avevano deciso di portare avanti la gravidanza. Per Garcia è il quarto figlio dopo i tre avuti dal precedente matrimonio.

La Brienza, infatti, in queste settimane estive della nuova stagione era sempre rimasta lontana da Napoli proprio in attesa del lieto evento.

Garcia avrà ora due giorni di riposo prima di fare ritorno in città, con l'appuntamento alla squadra dato per lunedì.