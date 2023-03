Una villa comunale trasformata in un tempio azzurro. Una struttura pubblica interamente dedicata alla storia - antica e contemporanea - del Calcio Napoli. Non è più solo un'idea, ma quanto sta realizzando l'amministrazione comunale di Calvizzano, guidata dal sindaco Giacomo Pirozzi. Tutto è pronto per l'inaugurazione, fissata per la prossima settimana. All'interno di Villa Cerullo è stato allestito uno spazio interamente dedicato ai protagonisti della grande cavalcata della stagione in corso: murales con i volti di Spalletti, Anguissa, Osimhen, Kim, Lobotka, Kvaratskhelia e capitan Di Lorenzo. «Stiamo definendo gli ultimi dettagli, renderemo questo spazio pubblico il museo della nostra squadra del cuore - spiega il primo cittadino Pirozzi - Ancora qualche ritocco e poi consegneremo alla città e ai nostri giovani una struttura abbandonata, distrutta dai vandali e dalla mancata manutenzione, trasformata in un luogo dove il bello si fonde con i colori, l'azzurro naturalmente, e la natura».



In un altro punto della villetta, invece, sono presenti una statua in onore di Maradona, murales e panchine raffiguranti i volti dei big della storia del Napoli. Da Bruscolotti a Krol, da Careca a Mertens, senza dimenticare Hamsik, Cavani, Jeppson, Vinicio, Savoldi e Juliano. Nello specifico, il progetto - oltre all'installazione dei murales e delle panchine che esaltano i campioni del presente e del passato azzurro - si è concretizzato con la riparazione dei bagni esistenti, il restyling della pavimentazione dell'area giochi, il rifacimento dei percorsi interni, la rigenerazione del campo di bocce, la piantumazione di alberi e piante e l'implementazione dell'impianto di illuminazione. Un intervento costato complessivamente circa 100mila euro. «Finalmente dopo anni di anonimato - aggiunge il sindaco Pirozzi - si parla del nostro paese e si dà risalto alle cose belle del territorio. Il Napoli è il nostro orgoglio, l'orgoglio di tutti. Quello di Spalletti, certo, ma non solo: credo sia importante e giusto ricordare e far conoscere alle nuove generazioni anche i campioni che hanno dato lustro alla sua storia».

Al taglio del nastro, fissato per martedì 14 alle ore 17, presenzieranno molti degli ex calciatori omaggiati. È data già per certa la presenza di Bruscolotti e Krol e di qualche rappresentante della società, probabilmente il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Il Comune di Calvizzano non è nuovo a simili iniziative: nei mesi scorsi, infatti, in molti punti della cittadina a nord di Napoli sono state installate panchine letterarie raffiguranti i volti dei grandi della cultura partenopea: Totò, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Pino Daniele, Enrico Caruso e Sergio Bruni.