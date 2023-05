Serie A, chi è il miglior attaccante? La Lega Serie A esclude Kvaratskhelia e sui social esplode la rivolta

Non solo Stanislav Lobotka. La Lega Serie A esclude dai migliori della stagione anche Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli non è stato inserito tra le nominations per il miglior centrocampista né per il miglior attaccante, dove c’è invece Victor Osimhen con Lautaro Martinez e Rafa Leao.

Kvara è stato escluso anche dalla categoria Under 23 dove pure potrebbe giocarsela vista l’età sulla carta d’identità. Sui social i tifosi del Napoli hanno espresso disappunto, sperando che il georgiano possa essere premiato nella categoria Mvp ancora non svelata dai canali social.