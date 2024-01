Spalletti, capodanno in famiglia con occhio al Napoli: «Ogni anno è una scatola vuota da riempire»

C'è anche Napoli e Maradona nel 2023 di Luciano Spalletti, l'ex allenatore azzurro che ha riportato lo scorso anno lo scudetto in città.

L'allenatore toscano, oggi ct della nazionale italiana, ha voluto salutare via social l'anno appena trascorso: «Voglio salutare il 2023 e ringraziarlo per tutte le belle amicizie che mi ha regalato. Prometto invece al 2024 che mi impegnerò al massimo per metterci dentro tantissima felicità! Ricordiamoci sempre che ogni anno nuovo è una scatola vuota da riempire con il meglio di noi stessi!» le parole di Spalletti ai fan.