Napoli, l'amaro aprile di Spalletti: il mese peggiore sulla panchina azzurra

Alla conclusione di questo orribile aprile del Napoli mancano due partite, quelle di domenica 23 contro la Juve allo Stadium e di sabato 29 contro la Salernitana al Maradona. Arrivati a metà marzo, dopo il clamoroso successo sul campo del Torino, si pensava che una delle due date potesse essere quella per festeggiare lo scudetto ma ciò non accadrà perché il vantaggio sulla Lazio, seconda, è sceso da +19 a +14, a otto giornate dalla fine.

Un orribile aprile, peggiore di quello che esattamente un anno fa escluse gli azzurri di Spalletti dalla lotta scudetto. Ricorderete: successo a Bergamo e primo posto, poi un punto nelle successive tre gare (Fiorentina, Roma ed Empoli) che lasciò il campo a Milan e Inter per il confronto decisivo, vinto dai rossoneri. Allora fu un evidente calo fisico, stavolta ci son l'effetto di alcuni infortuni (a cominciare da quello di Osimhen) e di un appannamento generale.

E ora è addirittura peggio dal punto di vista dei risultati. In cinque partite tra campionato e Champions, infatti, il Napoli ne ha vinta soltanto una, quella a Lecce, grazie al gol di Di Lorenzo (un difensore) e all'autorete di Gallo. Sconfitta col Milan e pareggio col Verona al Maradona in campionato, pari inutile contro i rossoneri in Champions. Una vittoria in cinque gare, percentuale del 20 per cento, la più bassa in un mese nel ciclo di Spalletti a Napoli. Niente a che vedere con il 100 per cento di successi - tra partite di campionato e Champions - realizzato in settembre, ottobre, febbraio e marzo.

Nella stagione 2021-2022 il mese più nero era stato quello di dicembre, con tre sconfitte in sei partite: una percentuale del 33 per cento di successi, inferiore a quella di aprile, quando il Napoli si autoescluse dalla lotta per lo scudetto. Nello scorso campionato Spalletti era riuscito a realizzare il 100 per cento di successi soltanto in due mesi, agosto (giocate 2 partite) e maggio (3). In questa stagione è andato tutto decisamente molto meglio e Napoli non vede l'ora di festeggiare quanto prima lo scudetto numero 3 della sua storia. Ecco, la "sfida" per Spalletti e i suoi ragazzi può essere questa: vincere tre partite subito e far terminare questa attesa.