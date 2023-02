Napoli, Spalletti regala la maglia numero 10 al professore Giordano

Una maglia numero 10 del Napoli è apparsa per l'ultima volta sulle spalle di un calciatore azzurro negli anni della serie C. Ma è l'omaggio più gradito per un tifoso, come la 9 di Osimhen e la 77 di Kvara.

Una maglia numero 10 è stata donata da Luciano Spalletti a un sostenitore vip della squadra come il professore Antonio Giordano, lo scienziato che da anni vive negli Stati Uniti, docente presso la Temple University e direttore dello Sbarro Institute. Giordano ha fatto visita a Spalletti nel suo ufficio a Castel Volturno.