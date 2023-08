L'ex azzurro Venturin nello staff di Spalletti: nel calcio sono rimasti pochi campioni del '90

Nello staff del nuovo ct Luciano Spalletti, ridisegnato dalla Figc, spunta un ex calciatore del Napoli.

Giorgio Venturin, centrocampista che giocò per una sola stagione in azzurro, quella dopo la conquista del secondo scudetto. Era un pupillo del direttore generale Luciano Moggi, collezionò una trentina di presenze e poi andò via. Venturin sarà uno dei tre osservatori a disposizione di Spalletti: studierà gli avversari e i cosiddetti azzurrabili, in Italia e all'estero, nel corso della stagione.

Nella foto ufficiale del Napoli '90-'91 Venturin è il penultimo a destra, tra Gianfranco Zola e Giancarlo Corradini. Osservi con nostalgia quella immagine, con l'immenso Diego che ha la fascia di capitano al braccio, e pensi che di quei personaggi quasi nessuno è rimasto nel mondo del calcio. C'è un solo allenatore, Marco Baroni, che dopo due giornate è in testa alla classifica col suo Verona, a pari punti con il Napoli, l'Inter e il Milan. E poi? Zola, dopo le esperienze da allenatore, è diventato il vice presidente della Lega di serie C guidata da Matteo Marani.

Massimo Crippa è direttore generale di una squadra di serie C, il Renate. Ciro Ferrara, lasciata da tempo la panchina, fa l'opinionista per Dazn e presto ricomporrà la coppia d'oro con la neo mamma Diletta Leotta. Una serie di ex azzurri partecipa ai dibattiti nei salotti televisivi nazionali e locali. Pino Taglialatela si è lanciato in un'avventura nella sua amatissima Ischia, presidente della squadra appena risalita in serie D.