Stadio Maradona, The Times accusa: «In tribuna stampa presunti giornalisti che esultano come ultras»

Dal Times arriva un’aspra critica nei confronti dei giornalisti che solitamente occupano i posti della tribuna stampa dello stadio Diego Armando Maradona durante le partite casalinghe del Napoli.

Il quotidiano britannico, che ha pubblicato un editoriale sull’imparzialità della stampa in seguito a un’aggressione subita dall’ex Manchester United Roy Keane mentre commentava una gara dei Red Devils per Sky Sport UK - l’aggressore, un 42enne tifoso dell’Arsenal, è già stato arrestato - ha così definito la tribuna stampa dell’impianto di Fuorigrotta: «L’area media è piena di presunti giornalisti in divisa, ma senza taccuino né laptop, che esplodono come ultras quando la loro squadra segna».