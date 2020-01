Dopo aver imitato grandi personaggi del Milan come Adriano Galliani e Cesare Maldini, Teo Teocoli si è trasformato in Aurelio De Laurentiis durante il programma «Che tempo che fa» di Fabio Fazio. Teocoli-De Laurentiis ha parlato del momento del Napoli: «Prima avevo il raviolo Anceloti, ora ho il pesce Gattuso: gli brucio la pescheria perché ha perso 3 partite su 4. Cosa devono fare i calciatori? Andare in ritiro al Maschio Angioino, anche se prendono frustate e calci nel sedere. La mia canzone preferita? Io mammeta e tu». E infine un'idea per il mercato: «Acquistare Gigi Marzullo, così con le sue domande ferma gli avversari». Ultimo aggiornamento: 07:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA