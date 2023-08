Zielinski, l'Al-Ahli prova l'affondo: offerta ufficiale al Napoli

Nulla è ancora scritto nel futuro di Piotr Zielinski, il calciatore del Napoli che piace tanto ai sauditi dell'Al-Ahli: secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo i primi contatti delle scorse settimane, ora il club sarebbe passato alla prima offerta, formulata proprio in queste ore sia al club di Aurelio De Laurentiis che al calciatore polacco.

Zielinski è a Napoli da ormai otto stagioni, è stato uno dei punti di forza della squadra dello scudetto dello scorso anno, ma ha ancora il contratto in scadenza nel 2024. Per rinnovare in azzurro servirebbe tagliarsi - di circa un milione - l'ingaggio da 3,5 milioni di euro percepito fin qui. Il Napoli non chiude le porte all'uscita: in caso di cessione, gli azzurri si tufferebbero su Teun Koopmeiners dell'Atalanta, l'obiettivo numero uno del club napoletano.