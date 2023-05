L'Open Città di Pozzuoli anticipa il torneo internazionale di settembre

Un percorso intrapreso ufficialmente nel giugno del 2019. Il Tennis Club Pozzuoli è da allora fiore all’occhiello di una cittadinanza che attraverso il tennis tornerà ad essere internazionale a settembre. Si avvera infatti la previsione che lo scorso anno, durante la presentazione dell’Open Città di Pozzuoli, avevano fatto il presidente Antonio Laezza e i suoi soci storici Roberto Sorrentino e Sandro Lupi: «Vorremmo a breve sbarcare nel circuito internazionale della racchetta» avevano detto alla presidente del Comitato Campano della Fitp Virginia Di Caterino. Alla vigilia della terza edizione dell’Open Città di Pozzuoli, torneo con montepremi di 5mila euro, ecco la notizia degli Internazionali della città flegrea da 25mila dollari, in programma dall’11 al 17 settembre. «Non abbiamo smesso un attimo di crederci» racconta Laezza, in una struttura che in netto anticipo ha iniziato a lavorare per avere l'ok dall’ITF. Il Tc Pozzuoli venne alla ribalta nello scorso autunno quando diede la massima disponibilità per ospitare alcune gare del torneo Atp organizzato dal Tc Napoli (si erano allagati i campi sul Lungomare). «Non c’è dubbio che quello per noi sia stato un primo, importante assaggio del livello alto che improvvisamente ci trovammo ad affrontare e un banco di prova molto indicativo sulle nostre stesse potenzialità. Ci riproveremo – conclude Laezza – tentando di limitare al massimo gli errori nella nostra vera tappa d’esordio internazionale a settembre».

Intanto è partito l’Open Città di Pozzuoli. Nella giovane storia del torneo ci sono le vittorie dello svizzero Remy Bertola, 24enne numero 326 al mondo, e di Emanuele Bastia, 2.3 napoletano che lo scorso anno superò al termine di una battaglia spettacolare il romano Cataldi. Nel femminile è invece Mariapia Vivenzio campionessa in carica.