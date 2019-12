Whatsapp addio a Windows Phone. A rischio anche iPhone e Android: la chat istantanea sparisce da molti cellulari

WHATSAPP SPARISCE DAI CELLULARI: LA LISTA

Windows Mobile - Windows Phone

Android 2.3.7

iOS 8

Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come annunciato ieri,mancano solo poche ore e la chat instantanea abbandonerà numerosi cellullari.Il motivo è semplice: ragioni di sicurezza e di modernità spingono Whatsapp a lasciare i cellulare con i sistemi operativi più obsoleti. Questo vuol dire riuscire a fornire un maggior livello di sicurezza agli utenti, difendere al meglio i loro dati e poter aggiornare Whatsapp con più facilità per gli sviluppatoriQuel che è certo è che, da oggi 31 dicembre 2019, non abbandonerà solo, ma anche una serie dicon sistemi operativi molto vecchi. Ma vediamo nello specifico chi rischia di rimanere senzae quindi senza la chat instantanea preferita dagli italiani.Abbiamo già detto diche da oggi - 31 dicembre lascia i cellullari dell'azienda di Redmond. Non proprio una grande novità. Potremmo quasi dire che Windows Phone sia stata abbandonato in qualche modo dalla sua stessa azienda che impedisce l'accesso allo store da qualche tempo.Discorso diverso per quel che riguarda i cellullari con sistema operativo android. Whatsapp lascerà i cellullari android dal 1 febbraio. Ma stiamo parlando di cellullari equipaggiati con un sistema operativo Android 2.3.7, ultima versione del cosiddetto Gingerbread uscito nelSempre da febbraio sono a rischio anche alcuni device apple, per la precisione gli iPhone 6. Infatti. Whatsapp sparirà dai cellullari con sistema operativo iOS 8. E anche in questo caso parliamo di modelli obsoleti, che sono usciti intorno al 2012, epoca in cui fu rilasciato appunto iPhone 6.