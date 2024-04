WhatsApp, Instagram e Facebook down in Italia: cosa sta succedendo? Segnalati problemi per tutte le app di Meta

WhastApp, Instagram e Facebook down, segnalazioni in tutta Italia dalle 20 di oggi, poi attenuati nel giro di 30 minuti. Problemi per tutte le app di Meta. In pochi minuti il sito Down Detector ha iniziare a ricevere migliaia notifiche dagli utenti su problematiche legate all'invio e alla ricezione di messaggi, alla navigazione sui social e alla pubblicazioni di contenuti multimediali, sia post che stories.

