Tim, accordo Fibercop-Wirlab: banda larga per 9 comuni della Campania

Fibercop, operatore di infrastrutture del gruppo Tim, e Wirlab, hanno siglato un accordo che consentirà di sviluppare il mercato dell'accesso Fiber-to-the-home attraverso la partecipazione di Wirlab al progetto di co-investimento su rete Fibercop.

In base a tale accordo Wirlab utilizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni di Fibercop per sviluppare il mercato dell'accesso Fiber-to-the-home su 9 Comuni della Campania: Ischia, Procida, Casamicciola, Forio, Pompei, Scafati, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità e Lioni. L'adesione di Wirlab all'offerta di co-investimento - che il gruppo Tim realizza tramite Fibercop - fa seguito a quella di altri importanti operatori e conferma la validità del piano di investimenti Fibercop che assicurerà la copertura ftthal 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025.

L'intesa raggiunta conferma «l'efficacia del modello del co-investimento che consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale. Inoltre, accelera il superamento del digital divide sul territorio nazionale e permette a famiglie e imprese di scegliere connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 gigabit al secondo», spiega una nota.