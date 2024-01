Check Point Research vede Microsoft al primo posto tra i marchi imitati dai criminali informatici

Check Point Research, divisione di Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, ha pubblicato il Brand Phishing Report per il quarto trimestre 2023. Il report evidenzia i marchi più frequentemente imitati dai criminali informatici nei loro tentativi di sottarrre informazioni personali o credenziali di pagamento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Lo scorso trimestre, Microsoft ha conquistato il primo posto come marchio più soggetto a questi attacchi, rappresentando il 33% di tutti i tentativi di phishing di brand. Il settore tecnologico si è distinto come il più bersagliato in assoluto, con Amazon al secondo posto con il 9% e Google al terzo con l'8%. I social network e le banche rappresentano gli altri due settori più bersagliati. Il quarto trimestre del 2023, a causa della spesa associata al periodo festivo, ha visto i criminali informatici prendere di mira rivenditori on-line e corrieri: il marchio Dhl, ampiamente riconosciuto per la consegna di pacchi, è entrato nella top ten, forse grazie all'aumento delle attività durante il mese di novembre dedicato allo shopping, mentre la posizione di Amazon è in gran parte attribuibile alla vendita annuale, programmata durante la seconda settimana di ottobre, l’Amazon Fall Prime Day.

«In seguito all'uso diffuso dell'intelligenza artificiale, quest'anno possiamo aspettarci di assistete a un volume maggiore di campagne di phishing, ancora più irriconoscibili rispetto alle comunicazioni aziendali autentiche. Poiché i più grandi nomi della tecnologia, dei social network e del settore bancario continuano a essere imitati, gli utenti finali devono essere particolarmente vigili quando si impegnano con le e-mail che affermano di provenire da un marchio affidabile», ha dichiarato Omer Dembinsky di Check Point Software.

Per quanto riguarda Microsoft, la truffa era legata alla verifica dell'e-mail che si spacciava essere inviata dal team di account Microsoft. Essa affermava di richiedere la verifica dell'indirizzo e-mail e invitava i destinatari a fare clic su un link di verifica. L'oggetto era “Microsoft: Verifica il tuo indirizzo e-mail”, con l'obiettivo di creare un senso di urgenza. Nel caso di Apple invece, l’email di phishing rilevata da Cpr era legata al raggiungimento del limite di spazio di archiviazione. Questa e-mail ingannevole, spacciata per Apple, sosteneva di avvisare i destinatari del fatto che lo spazio di archiviazione nel loro account Apple era quasi pieno. L'e-mail invitava i destinatari a risolvere il problema di archiviazione facendo clic sul link inattivo, il che avrebbe portato ad attività fraudolente.