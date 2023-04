iPhone con finanziamento a tasso zero con Iliad

La collaborazione annunciata ieri tra Iliad e Younited consentirà ai clienti dell’operatore telefonico di aquistare un Apple iPhone in modalità di pagamento dilazionata.

Tutti gli utenti iliad mobile infatti, che desiderano uno smartphone Apple, potranno acquistarlo con una nuova modalità di pagamento a rate accessibili, senza nessun anticipo attraverso un processo di acquisto completamente online in pochi semplici click.

Il nuovo servizio, che si aggiunge alla possibilità di acquisto in soluzione unica, sarà accessibile a tutti, sia ai clienti più affezionati sia chi ha sottoscritto un’offerta mobile da pochi istanti.

La possibilità di finanziamento a Tasso 0% offerta da iliad insieme a Younited Pay permette di dilazionare il pagamento in 12 o 24 mesi, con prima rata 30 giorni dopo la consegna del telefono. Inoltre, il cliente potrà ricevere uno sconto immediato sul valore del finanziamento, e quindi sulla rata mensile, scegliendo:

l’opzione Spot trade-in. che permette di dare in permuta un dispositivo Apple e ottenere subito uno sconto sulla rata, pari al valore dell’usato;

l’opzione Forward trade-in, che consente di avere una riduzione sull’importo da finanziare pari al valore residuo del device scegliendo di restituire l’iPhone al termine del periodo di finanziamento.

Il finanziamento può essere, inoltre, personalizzato in base alle esigenze di ciascun cliente, abbinando una o entrambe le opzioni trade-in che abbattono al minimo la rata e favoriscono il recupero di vecchi device, riducendo l’impatto dei dispositivi elettronici sull’ambiente. Tutto il procedimento di acquisto e la richiesta di finanziamento a tasso zero di Younited Pay sono realizzati completamente online: dalla scelta del modello desiderato fino al completamento della richiesta di finanziamento, che verrà valutata da Younited, e di cui si avrà esito in pochi istanti.

“Siamo lieti che gli utenti iliad possano accedere a questo servizio innovativo per l’acquisto di smartphone. Il finanziamento online a Tasso 0% è la nostra risposta concreta per contrastare gli effetti dell’inflazione”, ha dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad.

“Abbiamo creato per Iliad un prodotto di finanziamento semplice, innovativo e trasparente”, ha dichiarato Nicola Manzari, Coo di Younited Italia.