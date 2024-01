Elon Musk: «Effettuato il primo impianto di Neuralink in un essere umano». Cos'è e come funziona

Il primo impianto di Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica e il paziente si sta «riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi di neuroni». Lo afferma Elon Musk su X.

Tesla perde il 12% a Wall Street, brucia 80 miliardi valore. È il maggiore calo in una singola seduta in un anno

Come funziona

L'interfaccia cervello-computer è completamente impiantabile, esteticamente invisibile e progettata per consentire alle persone di controllare un computer o un dispositivo mobile. «Le interfacce cervello-computer hanno il potenziale per cambiare la vita in meglio - si legge sul sito -. Vogliamo portare questa tecnologia dal laboratorio nelle case delle persone».

La missione

La missione dell'azienda statunitense è quella di reare un’interfaccia cerebrale generalizzata per ripristinare l’autonomia di coloro che oggi hanno bisogni medici insoddisfatti e sbloccare il potenziale umano domani.