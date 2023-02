Oppo delinea il futuro delle delle comunicazioni nel suo White Paper

Alla prossima edizione del Mobile World Conference di Barcellona, Oppo metterà in mostra alcuni prototipi di suoi dispositivi per applicazioni tecnologiche basate sulla comunicazione 6g. Nel suo nuovo White Paper Oppo, che si occupa a fondo di questa tecnologia, propone un innovativo sistema ‘6g versatile con kernel minimizzato’ che mira a fornire una soluzione più pratica per la prossima generazione di sistemi di comunicazione mobile.

La visione del brand per la tecnologia 5g e 6g è quella di creare un mondo mobile. Numerosi i passi avanti fatti finora verso un futuro mobile con la connettività 5g, che ha consentito di evolvere il ruolo della tecnologia delle comunicazioni da semplice "connettività" a IoT con diversi device.

Su queste basi, una direzione chiave per lo sviluppo della tecnologia 6g sarà la maggiore integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle reti di comunicazione, che non si limiteranno più alla sola trasmissione di dati, ma saranno in grado di trasmettere e distribuire rapidamente una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale. Tra questi, modelli “addestrati” a diventare intermediari per aiutare le persone a gestire e controllare ogni dinamica. In questi casi i gemelli digitali che rappresentano oggetti fisici, saranno costruiti nel mondo virtuale consentendo il controllo del mondo fisico attraverso proxy virtuali. In questo modo, la connettività 6g contribuirà a far progredire ulteriormente l'Internet of Things da una serie di dispositivi connessi a una serie di dispositivi convergenti tra loro che operano come parte di reti intelligenti.

Il White Paper di Oppo propone il ruolo del 6g come facilitatore della comunicazione tra il mondo virtuale e il mondo reale, realizzando l'interconnessione e la convergenza di questi due mondi per costruire la base del metaverso e le fondamenta di un mondo veramente mobile. Per realizzare questa visione, Oppo ha proposto un nuovo design per il 6g chiamato "kernel 6G minimizzato". Il progetto comprende una serie di tecnologie che coprono discipline quali l'integrazione di Ia e del 6g, architettura di sicurezza, spectrum sharing, protocolli mobile a banda larga e device-to-device (d2d), il miglioramento della bassa latenza e dell’affidabilità, l'integrazione di comunicazione e del rilevamento, tecnologia zero-power, e altro ancora.

Le capacità di intelligenza artificiale integrate nel 6g aiuteranno la rete a distribuire in modo efficiente le diverse capacità dei sottosistemi alle applicazioni verticali corrispondenti. In questo modo, realizzando in modo smart la rete on-demand e l'allocazione delle risorse, le reti saranno in grado di soddisfare le mutevoli esigenze di connettività di diverse applicazioni. Allo stesso tempo, la nuova struttura di sicurezza richiederà la creazione di un modello composto da una sicurezza endogena integrata con la sicurezza intelligente per proteggere una vasta gamma di dati. Infine, la gestione e la condivisione delle frequenze flessibili utilizzeranno la tecnologia blockchain per semplificare l'allocazione, la gestione e migliorare l'efficienza di utilizzo.

Per far fronte alle diverse esigenze delle varie applicazioni sulle reti, verranno effettuate ottimizzazioni separate per quattro funzionalità, tra cui Clouding, Critical IoT, Ubiquitous IoT e Sensing, con uno o più sottosistemi progettati per ciascuna di queste. Questi sottosistemi, a loro volta, possono essere combinati e attivati su richiesta attraverso l'intelligenza artificiale per servire diversi settori e applicazioni.

Ad esempio, il sottosistema di rete non terrestre 6g può rompere i vincoli imposti dal tempo, dai costi o dallo spazio introducendo capacità di comunicazione satellitare aggiuntive nel sistema 6g. Questo può supportare una più ampia copertura di rete per servire meglio le applicazioni che impongono requisiti più elevati alla copertura rispetto alle alte velocità di trasmissione dei dati. Un altro esempio è il sottosistema di rilevamento 6g, che integra sia le tecnologie di comunicazione sia quelle di rilevamento. La capacità di localizzazione parziale è già possibile con il 5g, tuttavia, con il 6g, la funzionalità di rilevamento ubiquo sarà realizzato grazie l'introduzione di nuove capacità di rilevamento. Catturando ogni dettaglio nel mondo fisico, le reti 6g saranno in grado di supportare la costruzione di gemelli digitali nel mondo virtuale.

La ricerca sulla tecnologia 6g è ancora agli inizi e l'industria nel suo complesso sta appena iniziando a esplorare questa tecnologia futura. Oppo ha avviato la propria ricerca sul 6g nel 2019, iniziando con la ricerca di nuovi form factor dei dispositivi e nuovi requisiti di servizio. Le principali direzioni di ricerca nell’ambito della connettività 6g includono l'integrazione di Intelligenza Artificiale e delle comunicazioni wireless, la tecnologia zero-power, i progetti incentrati sull'utente, l’integrazione di comunicazioni e rilevamento, le reti non terrestri e comunicazioni ottiche terahertz/wireless. Attraverso la sua partecipazione ad aree quali la verifica dei sistemi, la ricerca tecnologica e la standardizzazione, Oppo ha già guidato lo sviluppo di tecnologie legate ai suoi principali interessi di ricerca 6g.

Oppo continuerà a impegnarsi per portare il 5g a un maggior numero di utenti, continuando a esplorare come la tecnologia 6G all'avanguardia può creare un mondo veramente mobile per gli utenti globali.