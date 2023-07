Lg leader nella sviluppo della tecnologia 6g

Il vicepresidente del Research and Standards Lab di Lg Usa, Lee Ki-dong è stato rieletto in qualità di presidente del gruppo di lavoro sulle Applications della Next G Alliance. Eletto per la prima volta nel 2021, egli continuerà a presiedere il gruppo di lavoro fino a maggio 2025, un risultato che riflette la leadership del brand sud coreano degli ultimi due anni.

Fondata nel 2020 dall'Alliance for Telecommunications Industry Solutions (Atis) con l'obiettivo di far avanzare la tecnologia 6g, la Next G Alliance comprende 6 gruppi di lavoro tra cui Applications, Technology e National 6gRoadmap. Con la commercializzazione della nuova tecnologia prevista per il 2029, più di 100 aziende di vari settori, tra cui i principali operatori di telefonia mobile del Nord America, si sono unite all'alleanza per accelerare attivamente tutte le fasi di ricerca, sviluppo e produzione, definizione degli standard, preparazione del mercato e realizzazione.



La rielezione di Lee è significativa per Lg, in quanto le riconosce la leadership globale nel percorso verso il perfezionamento del 6g, una tecnologia destinata a svolgere un ruolo cruciale nell'evoluzione di molti settori, tra cui la mobilità, il metaverso, la smart city e la produzione. Essendo l'unica azienda asiatica a ricoprirequesto ruolo nella Next G Alliance, Lg continuerà a supervisionare le iniziative nordamericane delineate nella roadmap dell'Alleanza, come la definizione dei requisiti tecnici del 6g e la ricerca di nuove applicazioni e casi d'uso.

In questo modo l’azienda continua a dimostrare il proprio impegno ed eccellenza nella nuova tecnologia, collaborando con diverse aziende e organizzazioni per favorire l'avanzamento del 6g. L'anno scorso è stata testata con successo la trasmissione e la ricezione di dati 6g Thz su una distanza di 320 metri all'aperto, presso il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (Hhi) di Berlino, in Germania. Inoltre, l’azienda ha sfruttato la propria esperienza e competenza nel campo della telefonia, collaborando con istituti accademici per sviluppare tecnologie ancora più innovative. "La tecnologia 6grappresenta un punto di svolta e accelererà l'innovazione in nuove aree di business come l'intelligenza artificiale, il metaverso, la robotica e la mobilità urbana" ha dichiarato Kim Byoung-hoon, Cto e vicepresidente esecutivo di Lg Electronics. "Grazie ai suoi programmi di ricerca e sviluppo altamente avanzati, Lg sta svolgendo un ruolo fondamentale nella realizzazione del futuro delle comunicazioni di rete".