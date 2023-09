“Phone-to-Purse” l’innovativo concetto di Honor che coniuga moda e tecnologia

Ad Ifa 2023 di Berlino, in aggiunta al Magic V2, Honor ha annunciato V Purse, il nuovo device in grado di reinterpretare il concetto di smartphone foldable, trasformandolo in un accessorio all'avanguardia e alla moda. Grazie al lancio di V Purse, Honor ancora una volta conferma il suo ruolo di guida nel creare lo stile di vita di domani.

Il concetto "Phone-to-Purse", infatti, ridefinisce i device tecnologici come una categoria completamente nuova di beni di consumo, alla moda e in grado di offrire illimitate opportunità per rivelare il proprio io e la propria personalità. V Purse, infatti, trasforma in modo armonioso lo smartphone pieghevole nell'ultimo fashion statement "phy-gital", grazie a una serie di display always-on (Aod) e personalizzabili che riproducono il design di una borsa, inclusi tutti gli elementi caratteristici come catene, accessori e nappine, che reagiscono e si muovono in sintonia con il movimento dello smartphone.

Il telefono è inoltre compatibile con un'ampia scelta di cinturini e catene intercambiabili, che si agganciano alla cerniera e permettono allo smartphone di essere indossato con facilità sulla spalla, proprio come una normale borsetta, consentendogli di diventare la prima vera borsa hi-tech del futuro.

Ideato con la sostenibilità al centro del progetto di sviluppo, V Purse rappresenta l'impegno dell’azienda verso l'ambiente. Oltre a essere realizzato con materiali di origine sostenibile – come la pelle vegana per le sue cinghie – grazie agli Aod personalizzabili all'infinito è facile da abbinare a qualsiasi tipo di outfit. Mentre l'industria della moda si sta spostando dal mondo fisico a uno più digitale, la tecnologia mette a disposizione illimitate possibilità di stile e di espressione personale. In questo modo, V Purse dà il suo piccolo contributo nell'aiutare i consumatori attenti all'ambiente a ridurre il fast fashion e, cosa più importante, fornisce un supporto al mondo della moda, invitandolo ad abbracciare nuove tecnologie così da incoraggiare i consumatori a comprare meno e utilizzare i propri capi d'abbigliamento più a lungo. Con gli Aod infinitamente personalizzabili, il dispositivo può essere abbinato a qualsiasi outfit, lasciando come un lontano ricordo la necessità di acquistare una nuova borsa per ogni look.

In questo modo, Honor spera di dare potere ai consumatori che hanno a cuore il nostro Pianeta aiutandoli a diminuire gli acquisti e gli sprechi.

Realizzato con materiali responsabili e con una cerniera pensata per essere piegata oltre 400.000 volte, l’innovativo device è stato pensato con cura e attenzione, così da essere il miglior compagno della propria quotidianità per molti anni a venire.

Grazie alla collaborazione con i migliori influencer del settore, tra cui il direttore creativo della moda maschile di Burberry Bram Van Diepen, l'artista contemporaneo Yunuene Esparza, il professore della China Academy of Art Yuan Youmin e l'artista crossover Xiao Hui Wang, Honor si è posto l'obiettivo di realizzare una serie di Aod personalizzati per il dispositivo, offrendo così infinite possibilità di scelta. Nella prossima fase del programma, attraverso l'interfaccia Api che consente ai designer di sfruttare funzionalità come il giroscopio, il touchscreen o il sensore di luce ambientale, l’azienda inviterà talenti emergenti da tutto il mondo a proporre i propri design, così da riflettere le ultime tendenze e ispirazioni e contribuire a ridefinire lo stile di vita di ognuno.