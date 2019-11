Allerta: virus infetta più di 45.000 dispositivi Android e è quasi impossibile da eliminare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società di sicurezza informaticaha avvertito dell'esistenza di un'applicazione Android fortemente dannosa che all'insaputa degli utenti riesce a scaricare ulteriori malware e mostrare annunci pubblicitari.L'app è chiamataed è persistente, riesce a reinstallarsi dopo essere stata disinstallata e rimanere sul cellulare anche dopo averlo formattato. Inoltre, è stata progettata per rimanere nascosta e non essere visualizzata nell'elenco delle applicazioni.Come se ciò non bastasse, non può essere controllata manualmente, poiché non è collegata a nessuna icona. Xhelper viene attiva e disattava in base alla connessione o alla disconnessione del dispositivo, in base al riavvio, all'installazione o alla disinstallazione di altre applicazioni.Negli ultimi sei mesi il virus ha infettato più di 45.000 dispositivi, principalmente ine è approdato inda solo un mese, dove ogni giorno ha infettato circa 131 dispositivi.Per proteggere i propri cellulari gli esperti raccomandano di mantenere aggiornato il software, non scaricare applicazioni da siti sconosciuti, installare applicazioni solo da fonti affidabili, prestare attenzione alle autorizzazioni richieste dalle applicazioni e effettuare frequenti copie di backup di dati importanti.