Addio a Chiara Rigione, la giovane regista avellinese, appena 37 anni, se n'è andata a causa di un male incurabile. Solo qualche settimana fa aveva dato alla luce Diana, la sua prima figlia.

Sgomento ad Avellino e a Benevento (nel capoluogo sannita, Rigione aveva per anni alimentato l'attività culturale con il suo Kinetta spazio Labus), quando ieri mattina si è diffusa la notizia. Centinaia di messaggi di cordoglio sono apparsi sui social, dallo Zio Lidia Social Club con la presidente Michela Mancusi al Laceno d'oro, dall'Arci di Benevento e quella nazionale alla Cgil di Avellino tutti hanno ricordato le doti professionali e umane della regista.

Appassionata di cinema, regista dal riconosciuto talento, Rigione dopo la Laurea in Ingegneria Energetica si è occupata della promozione e diffusione della cultura cinematografica indipendente attraverso incontri, rassegne, festival e corsi per adulti e ragazzi, come il laboratorio cinematografico "Labus in Fabula" indirizzato a bambini dai 5 anni in su. Inoltre ha insegnato cinema ed arti visive in progetti extra-scolastici nelle scuole pubbliche primarie e secondarie. Tra gli ultimi lavori, il cortometraggio Orfani del sonno, presentato in anteprima su Collettiva.it e selezionato al Laceno d'Oro e il videoclip per Paolo Pietrangeli. I funerali, mercoledì alle 16 nella Chiesa dell'Annunziata a Mercogliano.