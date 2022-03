Taglia alberi in un'area protetta del Comune, preso in flagrante

Taglia alberi senza autorizzazione in un'area protetta, finisce nei guai. I carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un trentenne di Volturara Irpina per furto aggravato, distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto e distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

L’uomo è stato colto in flagrante mentre con una motosega tagliava delle piante di castagno in un bosco appartenente al patrimonio demaniale del comune di Santo Stefano del Sole, all’interno di un’area protetta del Parco Regionale dei Monti Picentini. Sottoposta a sequestro la motosega e alcuni alberi già tagliati.

