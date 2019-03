Lunedì 18 Marzo 2019, 10:05

Paura sul treno Benevento-Salerno. Questa mattina all'alba i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Altavilla Irpina, per un principio d'incendio che ha interessato un treno di tre vagoni, partito dalla stazione di Benevento e diretto a Salerno. L'opera di spegnimento iniziata dal personale ferroviario presente a bordo, è stata ultimata prontamente dalla squadra dei caschi rossi intervenuta. Per i passeggeri presenti sul convoglio nessuna conseguenza. Solo tanto spavento fino a quando la situazione non è tornata alla normalità. Il treno ha subito ritardi.