Monteforte Irpino: asta ristorante Pagliarone, avviso di chiusura indagini dall'Antimafia al sindaco

Avviso di chiusura indagini da parte della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli per l’acquisto all’asta del ristorante “’o Pagliarone”. Nella vicenda è coinvolto anche l’attuale sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. L’avviso, oltre al primo cittadino, interessa anche Renato Freda, Nicola Galdieri e Armando Aprile, quest’ultimi due coinvolti nell’inchiesta Aste Ok. A loro vengono contestati i reati di turbativa d’asta, estorsione aggravata e agevolazione dell’associazione a delinquere.

Il sindaco Giordano si dice fiducioso: «E’ doveroso un chiarimento rispetto alle notizie che circolano in queste ore in rete: nella giornata di ieri ho ricevuto un avviso di garanzia in seguito a una serie di deposizioni farneticanti, mendaci e volte esclusivamente a ledere l’immagine della mia persona in quanto sindaco. Ribadisco in maniera convinta di essere totalmente estraneo alle accuse, che sono false e, peraltro, infamanti. Specifico, inoltre, che quella di ieri è la prima comunicazione giudiziaria che ho ricevuto dall’inizio del procedimento, contrariamente a quanto alcuni organi di stampa hanno erroneamente riportato».

E ancora: «Mi difenderò nel pieno rispetto della legge e dei giudici per dimostrare la mia innocenza: da uomo delle Istituzioni credo nella giustizia, ho piena fiducia nell’operato della magistratura e sono certo che la verità trionferà». Giordano non nasconde il rammarico: «Voglio esprimere una profonda amarezza, una grande tristezza per quanto mi trovo costretto ad affrontare a causa delle farneticazioni di determinati personaggi: sono un lavoratore da tutta la vita, un uomo onesto e un imprenditore stimato e affermato. Soprattutto, sono un sindaco di una comunità che mi conosce, mi apprezza, e ora più che mai mi sostiene. A tutti i miei concittadini dico: state tranquilli. La verità verrà a galla e io, oggi come allora, continuerò a camminare a testa altissima».