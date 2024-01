Auto in fiamme a Mugnano del Cardinale: danneggiati edificio e altre due vetture

Una vettura è stata completamente divorata dalle fiamme a Mugnano del Cardinale in via Cupa Lenze. L’incendio si è verificato intorno alle due della scorsa notte. Le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente dai vigili del fuoco di Avellino che poi hanno messo in sicurezza l'area circostante. Danni si sono registrati a due autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Danneggiata anche la facciata dell'edificio limitrofo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Baiano ed una pattuglia della locale Guardia di Finanza per effettuare i rilievi di propria competenza. Si segue la pista dolosa.