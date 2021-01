Niente lezioni in classe in queste ore a Montella, Volturara Irpina, Taurasi e Monteforte Irpino per le positività al virus riscontrate tra la popolazione scolastica. Le amministrazioni comunali hanno adottato le decisioni consequenziali di chiusura per permettere anche gli interventi di sanificazione. Ieri, intanto, c'è stata un'altra vittima del Covid. Si tratta di una 80enne di San Mango sul Calore ricoverata al Moscati. Il conto complessivo dei decessi sale a 231 da inizio pandemia e a 173 dalla scorsa estate. Sono stati ufficializzati altri 30 casi (9.721 il totale della seconda ondata) su 1.135 tamponi analizzati, con un indice di positività che scende ancora e arriva al 2,6%. Il giorno precedente era pari al 3,7%.



Dal bollettino dell'Asl emergono 1 residente contagiato ad Atripalda, 1 ad Avellino, 2 a Domicella, 4 a Monteforte Irpino, 1 a Montefredane, 6 a Montella, 4 a Montoro, 1 a Moschiano, 1 a Pago Vallo Lauro, 1 a San Mango sul Calore, 1 a Sant'Angelo all'Esca, 6 a Solofra (di cui 2 dipendenti del depuratore) e 1 a Taurasi. Il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, nell'illustrare il quadro della situazione nella sua comunità comunica ulteriori casi: «Le attività di indagine ci hanno permesso di individuare altri 12 positivi. Questi ultimi si sommano ai 12 che avevo comunicato martedì scorso 26 gennaio. Tutte le persone coinvolte sono al momento asintomatiche o presentano lievi sintomi. Stiamo procedendo, non senza difficoltà, ad effettuare i necessari tracciamenti: ad oggi, abbiamo disposto già 60 isolamenti domiciliari, relazionando puntualmente al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Avellino. Sarà ora compito della stessa Asl procedere, secondo protocollo, ad effettuare i relativi tamponi». Buonopane aggiunge: «Il momento è piuttosto complesso ed in continua evoluzione. Ragionevolmente, nei prossimi giorni registreremo altre positività. A quanti si trovano in isolamento in questo momento chiedo la massima collaborazione, rispettando le misure disposte nei loro confronti. È di fondamentale importanza che ognuno faccia la propria parte. Dai tamponi effettuati si è escluso che potessero esserci altri casi di positività fra i dipendenti e i consiglieri comunali, questo consentirà, già a partire da domani (oggi per chi legge, ndr), la riapertura degli uffici, avendo anche provveduto alla necessaria sanificazione». Niente lezioni in presenza, invece, almeno fino a domani nelle scuole locali. Il sindaco di Montella con amarezza rimarca «una certa reticenza da parte di alcuni concittadini a informarci sia in ordine alla comparsa di sintomi sia rispetto ai contatti avuti. A qualcuno non è ancora chiaro quanto sia importante collaborare con chi si trova a gestire questa emergenza sanitaria. A qualcuno ancora sfugge che non si tratta soltanto della propria salute, ma anche e soprattutto quella della intera comunità. Ho dato disposizioni alla Polizia Municipale, di essere intransigente nei confronti di chiunque non rispetti le regole che la situazione impone».



Da Montella a Volturara Irpina. Anche qui niente lezioni in classe alla sede centrale della scuola Di Meo. Provvedimento esteso alla sede distaccata. Il sindaco Nadia Manganaro spiega: «Al fine di completare una ulteriore sanificazione degli edifici pubblici, iniziata nella giornata odierna, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed amministrative anche della sede distaccata delle scuole medie dell'istituto comprensivo Di Meo. Seguiranno comunicazioni circa la loro riapertura. Evitiamo di creare allarmismi e rispettiamo le regole».

Attende l'evoluzione del quadro epidemiologico per decidere se riaprire le scuole del paese da lunedì, il primo cittadino di Taurasi, Antonio Tranfaglia. Aule off limits per gli interventi di sanificazione. Così come a Monteforte Irpino per la primaria Montessori di Alvanella. Un'impennata di contagi si è registra a Solofra. «Abbiamo ricevuto notizia che sei nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19 di cui quattro appartenenti allo stesso nucleo familiare - fa sapere il sindaco Michele Vignola - Ad oggi sono 33 i positivi nella nostra città, 172 i concittadini guariti». Non solo contagi. L'Irpinia finisce ancora alla ribalta internazionale grazie all'iniziativa della stanza degli abbracci del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5. L'emittente Al Jazeera si è interessata al progetto che continua a raccogliere consensi.



