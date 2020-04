Ha lasciato la Città Ospedaliera per tornare a casa guarito dal nuovo Coronavirus un altro operatore del 118 della centrale operativa di Avellino. L’uomo, un 51enne del capoluogo ricoverato dal 23 marzo scorso, è stato dimesso dall’unità di Medicina Interna del nosocomio avellinese. Sono 37 gli operatori sanitari aggrediti dal Covid-19 in servizio negli ospedali di Avellino, Ariano Irpino, Solofra e Sant’Angelo dei Lombardi, sul totale di 412 casi positivi registrati in provincia di Avellino. Raggiungono quota 48, invece, i decessi. © RIPRODUZIONE RISERVATA