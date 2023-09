Avellino: le ville della periferia nella morsa dei ladri, colpo da 20mila euro in una casa

Colpo da 20mila euro in una villa a contrada Sant’Eustacchio ad Avellino. Trafugati oro e orologi. Il raid durante la notte. Sono state diverse le segnalazioni da parte degli abitanti della zona. Ingente, dunque, il bottino del raid. In atre abitazioni i furti sono falliti perché i proprietari si sono accorti dei movimenti sospetti. Ma non è stata l’unica zona ad essere presa di mira dai malviventi. Tentati furti si sono registrati anche a contrada Archi. Indaga la Polizia. Gli agenti della Sezione Volanti hanno effettuato un sopralluogo nelle case visitate dai ladri, raccogliendo informazioni utili per avviare gli accertamenti. Il questore Nicolino Pepe ha predisposto un potenziamento dei controlli in particolare nelle zone periferiche. A supporto anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli.