Schianto auto-tir sulla Variante, coniugi feriti trasportati in ospedale

Violento schianto sulla Variante di Avellino tra auto e tir.

Feriti i coniugi a bordo della vettura, per i quali si è reso necessario il ricovero all’ospedale Moscati del capoluogo irpino. Sono stati trasportati da un’ambulanza del 118.

L’autista del camion è rimasto praticamente illeso. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del vicino comando provinciale per liberare la coppia intrappolata nell’abitacolo della macchina – andata completamente distrutta - e per mettere in sicurezza i veicoli.

Disagi per la circolazione lungo l’arteria a scorrimento veloce. Sul posto la polizia anche per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.