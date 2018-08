Giovedì 30 Agosto 2018, 13:19

Banda di foggiani pronta a compiere furti in Irpinia. Tre persone di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con precedenti penali specifici, sono state bloccate dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino mentre erano a bordo di un’auto presa a noleggio. All’esito della perquisizione della vettura sono stati rinvenuti quattro passamontagna, due paia di guanti, una torcia e una scatola contenente chiodi artigianali a quattro punte che dovevano servire per forare gli pneumatici e bloccare le forze dell’ordine in caso di inseguimento. Condotti in caserma, per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento, mentre il 30enne è stato dichiarato in arresto per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale cui era sottoposto. Potrebbe trattarsi degli stessi autori di alcuni colpi perpetrati in abitazioni ed esercizi pubblici o anche membri della banda specializzata nei furti ai bancomat con esplosivo.