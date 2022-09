Cade in una buca di 6 metri, cane salvato dai caschi rossi

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco che salvano un cane. Una squadra dei caschi rosssi del comando provinciale di Avellino è corsa a Baiano in via Mazzini, dove un cane era sfuggito al padrone cadendo in una buca profonda circa sei metri, in un tratto interdetto al traffico. Il cane è stato recuperato e riconsegnato al padrone per la sua gioia.

Poco più tardi ad Atripalda, prima nel parcheggio Comunale e poi in via Appia, sono stati recuperati due gattini rimasti incastrati nel motore di due autovetture.