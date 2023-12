Carcere di Bellizzi Irpino, poliziotti penitenziari picchiati da padre e figlio detenuti

Due detenuti, padre e figlio, picchiano gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Avellino. A darne notizia è il sindacato Sappe, con il segretario regionale, Tiziana Guacci: «Purtroppo, ad oggi, nonostante l'invio del Gruppo Operativo Mobile del Corpo e le numerose denunce del Sappe, non abbiamo assistito a nessun cambiamento concreto presso la casa circondariale di Avellino, dove da tempo la situazione è al limite. L'ultima perla l'altro giorno, allorquando due detenuti (padre e figlio) sono riusciti ad arrivare autonomamente dal Reparto detentivo di appartenenza al locale adibito ai colloqui dove, per motivi ancora sconosciuti, hanno aggredito con pugni in faccia il personale di Polizia penitenziaria».