Sorpreso con due centraline auto rubate, nei guai un 55enne

Centraline di auto rubate pronte ad essere montate su altri veicoli: un 55enne di Lauro finisce a processo.

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro hanno notificato il provvedimento di conclusione indagini all’uomo già gravato da precedenti penali.

L’attività posta in essere dalla Procura della Repubblica di Avellino rientra nella vasta operazione di contrasto ai furti di autovetture.



Le due centraline rinvenute, appartenenti ad una Fiat 500 X e una Fiat Panda, sono risultate rubate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le due centraline erano pronte ad essere montate su altre vetture.

Per l’uomo è scattata anche la denuncia per aver utilizzato l’area di circa 600 mq per il deposito di rifiuti speciali generati da parti meccaniche di carrozzeria, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.