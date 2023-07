Cocaina e hashish in cantina, manette per un 52enne avellinese

Pusher arrestato in flagrante nel centro di Avellino. Gli agenti della Squadra Mobile, agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia, ha proceduto all’arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 52enne di Avellino. L'uomo è stato trovato in possesso di 29 grammi di cocaina e 32 di hashish.

In seguito a un'attività info-investigativa, al 52enne, mentre viaggiava a bordo del proprio scooter in via Morelli e Salvati, era stato intimato di fermarsi. Ma poco prima di arrestare la marcia aveva gettato a terra delle chiavi sperando di non essere notato. Le chiavi, subito recuperate, hanno permesso l’accesso in una cantinola presente nello stabile di residenza del soggetto, al cui interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro. Venivano sequestrati anche 380 euro presumibile provento di spaccio.