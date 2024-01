Controlli contro i furti, 46enne di Eboli fornisce false generalità: denunciata

False generalità per non essere scoperta. A Solofra, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una 46enne di Eboli, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che durante un controllo ha dichiarato di essere un’altra persona. Sottoposta a fermo di identificazione e verificato che era sottoposta all’obbligo di dimora in altro comune, è stata deferita anche per la violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento.

La donna era in compagnia di un 40enne di Eboli, anch’egli noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che è stato trovato in possesso di un coltello e deferito per porto di arma bianca, e di altre due persone, un 38enne e un 44enne.

Per i quattro è scattata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio. Il tutto è avvenuto nel corso di un maxipiano di controlli contro i furti che visto l’impiego di 50 pattuglie della Compagnia di Solofra e della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Nel complesso sono stati controllati circa 280 veicoli ed oltre 330 persone.