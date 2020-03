Tredicesima vittima in Irpinia per Coronavirus. Si tratta di un uomo di 56 anni in servizio a Foggia e residente ad Ariano Irpino. L’uomo era ricoverato dallo scorso 8 marzo all’ospedale “Rummo” di Benevento. Il quadro clinico del 56enne andato sempre peggiorando, fino al decesso. Era stato tra i primi in provincia di Avellino a risultare positivo al Covid-19. Uno choc per la comunità arianese e per quella di Zungoli, paese d’origine del 56enne. Solo ad Ariano Irpino si registrano sei decessi da quando è scoppiata l’emergenza.



Con questa scomparsa sale a 62 il totale dei morti in Campania: 6 le vittime di oggi. Ultimo aggiornamento: 21:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA