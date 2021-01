È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, un 74enne di Santo Stefano del Sole (Avellino). L’uomo era ricoverato in terapia sub intensiva dall’8 dicembre scorso e il 20 era stato intubato. All’azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati nelle aree Covid 39 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Ieri sono stati scovati altri 57 contagi in provincia di Avellino, su 1179 tamponi fatti analizzare dall'Asl. L'indice di positività è di poco superiore al 3%.

