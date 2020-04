LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salgono a 41 i decessi in provincia di Avellino per Coronavirus da quando è scoppiata l’emergenza. Nell’unità operativa di Medicina dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è morta una donna di 77 anni di Melito Irpino. Ieri era deceduto un anziano proprio di Ariano Irpino. Attualmente risultano ricoverati presso il presidio ospedaliero due pazienti positivi in Terapia Intensiva, 46 in Medicina Covid di cui 45 positivi e un negativo. La percentuale di decessi in Irpinia rispetto al numero di contagiati è elevata: l’11 per cento su 374 positivi complessivi.