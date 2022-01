Covid ad Avellino, secondo decesso in poche ore all'ospedale Moscati

Secondo decesso per Covid in Irpinia in meno di 24 ore. È spirata nella notte, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente di 81 anni di Marcianise. L'anziana era ricoverata da ieri pomeriggio. La situazione è apparsa subito molto grave ai sanitari del nosocomio avellinese. Nonostante tutti gli sforzi compiuti, la donna è deceduta.

Al Covid Hospital dell’azienda Moscati sono ricoverati 25 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva. Un leggero aumento nel giro di due giorni.