Covid, al Frangipane di Ariano Irpino muore anziana di Pagani

Ancora un’altra anziana uccisa dal nuovo Coronavirus. All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino è spirata una donna di 84 anni di Pagani (Salerno), che era ricoverata da qualche giorno nella Terapia Sub-Intensiva dell’Area Covid. Nel presidio ospedaliero arianese risultano ricoverati 18 persone alle prese con il Covid-19. Un paziente (su 7 posti letto) si trova in Terapia Intensiva. Altri 17 pazienti sono ricoverati in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva.

