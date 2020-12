Punta ancora verso il basso la curva del contagio. Ma è di nuovo allarme a Cervinara, dove la positività di un dipendente comunale costringe la sindaca Caterina Lengua a chiudere il municipio di una cittadina già duramente colpita dalla seconda ondata.

«A seguito dello screening di controllo, da giorni programmato dal Comune è stata accertata la positività al Covid di un dipendente comunale - dice Lengua, anche lei reduce dal Covid - Si è reso per questo necessario disporre la chiusura degli uffici comunali sino al giorno 27 dicembre al fine di eseguire le operazioni di sanificazione. Restiamo in ogni caso in attesa della comunicazione, prevista per domani (oggi), dell'esito dei tamponi eseguiti da tutti gli altri dipendenti».

Nel frattempo l'andamento degli ultimi 14 giorni evidenzia un drastico calo del rapporto tra test e positivi riscontrati. Dall'8 e fino al 14 dicembre sono stati processati 4.591 tamponi in Irpinia che hanno portato a scoprire 378 casi. Il tasso di positività è stato dell'8,24%. Nel periodo compreso tra il 15 e il 21 dicembre i test analizzati sono stati 6.504 (quasi duemila in più) che hanno fatto emergere 394 contagi. Tradotto: l'indice è sceso di oltre due punti: 6,06%. La tendenza alla diminuzione è proseguita anche ieri. Sono 34 i nuovi casi, su 722 tamponi. Il tasso di positività si riduce leggermente rispetto alle 24 ore precedenti (era al 4,8%) e arriva al 4,7%. E questo fa ben sperare per i prossimi giorni, anche se le festività natalizie restano ad alto rischio. Attenzione massima sul territorio anche per chi rientra dalla Gran Bretagna, dove è stata scoperta la nuova e più contagiosa variante del Coronavirus.



I 34 nuovi positivi scoperti ieri sono così distribuiti: 1 ad Aquilonia, 2 ad Ariano Irpino, 1 ad Avella, 3 ad Avellino, 1 a Cervinara, 1 a Domicella, 1 a Flumeri, 4 a Gesualdo, 1 a Guardia Lombardi, 1 a Marzano di Nola, 2 a Mercogliano, 1 a Montecalvo Irpino, 1 a Monteforte Irpino, 2 a Montefusco, 1 a Montella, a Montemiletto, 2 a Montoro, 1 a Nusco, 1 a Roccabascerana, 1 a San Martino Valle Caudina, 3 Santa Paolina, 1 a Solofra, 1 a Torella dei Lombardi. «Ancora una volta dobbiamo variare in aumento il numero dei positivi - dice il sindaco di Torella, Amado Delli Gatti - Una delle persone individuate nel tracciamento del 15 dicembre scorso è risultata positiva. È a casa e sta bene. Usiamo il buon senso». Buone notizie a Roccabascerana, dove sono guariti cinque ospiti di «Villa del Gallo», tra cui una donna di 101 anni. A Montefalcione, invece, Pd, Si, ed altre sigle locali chiedono all'amministrazione di fare chiarezza sull'origine dei contagi registrati recentemente (9 l'altro ieri), sollecitando verifiche sul possibile coinvolgimento di un'attività commerciale.



Il bilancio della seconda ondata calcolata dallo scorso luglio, che comprende guariti e decessi, riporta 8.460 casi in provincia. Questa la situazione: Avellino è a 1.134, Montoro a 511, Avella a 333. Seguono Mercogliano (271), Ariano Irpino (232), Monteforte Irpino (230), Cervinara (217), Mirabella Eclano (209), Atripalda (197), Solofra (179), Baiano (168), Lauro (149), Grottaminarda (148), Mugnano del Cardinale (140), Sperone (117), Montella (108), Altavilla Irpina (96), Quindici (93), Montemiletto (92), Gesualdo (90), Pratola Serra (90), Lioni (89), San Martino Valle Caudina (86), Forino (84), Volturara Irpina (78), Serino (78), Rotondi (78), Sirignano (75), Frigento (74), Roccabascerana (67), Nusco (64), Aiello del Sabato (61), Fontanarosa (61), Domicella (61), Serino (60), San Potito Ultra (59), Sant'Angelo dei Lombardi (59), Moschiano (58), Pago Vallo Lauro (57), Ospedaletto d'Alpinolo (56), Sturno (55), Bonito (55), Marzano di Nola (55), San Michele di Serino (51), Flumeri (50), Vallata (48), Capriglia Irpina (46), Manocalzati (44), Venticano (42), Grottolella (41), Cesinali (41), Prata Principato Ultra (37), Contrada (36), Taurano (35), Santa Paolina (34), Savignano Irpino (33), Santa Lucia di Serino (33), Candida (32), Santo Stefano del Sole (31), Summonte (29), Montemarano (29), Montecalvo Irpino (29), Montefalcione (28), Casalbore (27), Montefredane (27), Quadrelle (27), Calitri (27), Taurasi (27), Bisaccia (27), Chiusano San Domenico (27), San Sossio Baronia (26), Carife (25), Melito Irpino (25), Caposele (24), Pietrastornina (24), Villamaina (23), Salza Irpina (23), Bagnoli Irpino (22), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Scampitella (20), Montefusco (20), Cassano Irpino (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), San Nicola Baronia (17), Sorbo Serpico (17), Aquilonia (17), Zungoli (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Torre le Nocelle (14), Vallesaccarda (14), Lapio (12), Trevico (11), Lacedonia (11), Castel Baronia (11), Calabritto (10), Parolise (9), Paternopoli (9), Castelvetere sul Calore (8), Senerchia (8), Conza della Campania (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (3), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).



