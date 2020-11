Cala la percentuale di positivi rispetto ai tamponi analizzati, ma bisogna ancora contare quattro vittime del Coronavirus.

Ieri l'Asl ha comunicato altri 135 contagi su 1.390 test processati, in pratica il 9,3%. Una percentuale di gran lunga inferiore alla media regionale e nazionale. Ma resta la drammaticità della lista dei decessi che continua ad allungarsi. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino sono morti una 87enne di Grottaminarda e un uomo di 53 anni di Greci. Nel Covid Hospital del Moscati di Avellino è spirato, invece, un 86enne di Candida. L'anziano, positivo al nuovo Coronavirus, era arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso della città ospedaliera il 27 ottobre ed era stato ricoverato in terapia subintensiva. Sempre ieri è deceduta una 63enne di Altavilla Irpina, trasportata al nosocomio di contrada Amoretta per arresto cardiocircolatorio dagli operatori del 118. Prontamente rianimata e intubata nel reparto di emergenza, la paziente era stata ricoverata in un'area protetta dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione, dove è deceduta dopo qualche ora. Il tampone a cui era stata sottoposta aveva accertato la positività al Covid-19.

Ieri, dunque, l'Asl di Avellino ha ufficializzato altri 135 contagi. Sono risultati positivi 1 residente nel Comune di Andretta; 2 di Ariano Irpino; 3 di Atripalda; 7 di Avella; 16 di Avellino; 3 di Bagnoli Irpino; 5 di Baiano; 2 di Calabritto; 4 di Capriglia Irpina; 1 di Carife; 2 di Casalbore; 1 di Cesinali; 2 di Chiusano San Domenico; 1 di Contrada; 1 di Conza della Campania; 1 di Flumeri; 3 di Forino; 3 di Frigento; 3 di Gesualdo; 2 di Grottaminarda; 2 di Lioni; 4 di Mercogliano; 1 di Mirabella Eclano; 3 di Monteforte Irpino; 2 di Montefredane; 2 di Montella; 19 di Montoro; 1 di Mugnano del Cardinale; 1 di Paternopoli; 1 di Pietradefusi; 1 di Pietrastornina; 3 di Prata Principato Ultra; 2 di Pratola Serra; 1 di Roccabascerana; 1 di Salza Irpina; 1 di Santa Lucia di Serino; 1 di Santa Paolina; 3 di Senerchia; 2 di Serino; 1 di Sirignano; 7 di Solofra; 4 di Sperone; 1 di Tufo; 5 di Vallata; 4 di Volturara Irpina.

La situazione resta complicata in Valle dell'Irno. Ancora un'impennata di casi a Montoro dove l'amministrazione è all'opera per un accordo con i medici di base della zona per eseguire i test. Intanto l'Asl ha fatto sapere che nel primo giorno di entrata in funzione della linea dedicata per avere informazioni dal Servizio di Epidemiologia e di Prevenzione sul Covid-19 si sono registrate oltre cento telefonate nella sola mattinata di ieri. Non sono mancate attese lunghe e qualche disagio.



Il numero di casi da luglio scorso, compresi decessi e guariti, sale a 4.099 in Irpinia. Avellino è a 589, Avella a 253. Poi Montoro (204), Mirabella Eclano (183), Cervinara (162), Mercogliano (131), Monteforte Irpino (126), Baiano (124), Ariano Irpino (106), Solofra (95), Grottaminarda (93), Atripalda (92), Lauro (86), Mugnano del Cardinale (85), Sperone (69), Volturara Irpina (64), Quindici (61), San Martino Valle Caudina (54), Frigento (56), Montella (54), Sturno (47), San Potito Ultra (47), Rotondi (43), Sirignano (43), Forino (41), Montemiletto (36), Lioni (35), Gesualdo (35), Pratola Serra (35), Domicella (35), Serino (34), Bonito (32), Candida (30), Ospedaletto d'Alpinolo (30), Flumeri (30), Aiello del Sabato (28), Manocalzati (28), Marzano di Nola (28), Roccabascerana (29), Cesinali (27), Venticano (26), Moschiano (25), San Michele di Serino (24), Savignano Irpino (24), Vallata (24), Carife (23), Fontanarosa (22), Nusco (21), Taurano (21), Contrada (20), Quadrelle (19), Sant'Angelo dei Lombardi (19), Montecalvo Irpino (18), Montemarano (17), Capriglia Irpina (17), Montefredane (17), Bagnoli Irpino (16), Salza Irpina (15), Summonte (14), Taurasi (14), Cassano Irpino (13), Sorbo Serpico (13), Pago Vallo Lauro (13), Pietradefusi (13), Prata Principato Ultra (13), Guardia Lombardi (12), Villamaina (12), Grottolella (12), Altavilla Irpina (10), Caposele (10), Santo Stefano del Sole (10), Scampitella (10), Melito Irpino (10), Torella dei Lombardi (10), Zungoli (9), Pietrastornina (9), Santa Lucia di Serino (9), Bisaccia (8), Vallesaccarda (8), Calabritto (8), San Nicola Baronia (7), Castelfranci (7), Santa Paolina (7), Senerchia (7), Parolise (6), Montefalcione (6), Chiusano San Domenico (6), Conza della Campania (6), Calitri (5), Rocca San Felice (5), Trevico (5), Torre le Nocelle (5), Lacedonia (5), Casalbore (5), Torrioni (4), Aquilonia (4), San Sossio Baronia (4), Greci (3), Lapio (3), Montefusco (3), Villanova del Battista (3), Andretta (3), Tufo (3), Teora (2), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Sant'Angelo all'Esca (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Luogosano (2), Paternopoli (2), Castelvetere sul Calore (1), Castel Baronia (1), San Mango sul Calore (1), Morra de Sanctis (1), Montaguto (1).

