Giovedì 2 Maggio 2019, 22:31

Paura in serata alle porte di Avellino. Ad Aiello del Sabato, alla Contrada Bosco, per cause in corso di accertamento, è esplosa una bombola di gas all'interno della legnaia adiacente un’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Aiello del Sabato e Atripalda nonché i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. La struttura è stata interessata da un incendio. Le fiamme sono state domate dai caschi rossi con non poche difficoltà. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Solo tanto spavento per le persone.