Eternit, carcasse e materiale ferroso scoperti in una megadiscarica abusiva

Un edificio e l’area circostante trasformati in discarica abusiva di rifiuti pericolosi. I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, guidati dal colonnello Salvatore Minale, hanno individuato e sottoposto a sequestro un intero fabbricato abbandonato nel comune di Luogosano, illecitamente adibito a discarica abusiva.

Le fiamme gialle hanno scoperto rifiuti speciali e non, tra cui carcasse di attrezzature in metallo e materiale ferroso di varie dimensioni. Tra i rifiuti pericolosi, un grande quantitativo di eternit, disseminato in un’area di circa 544 metri quadrati. Il materiale rinvenuto è stato probabilmente accumulato nel corso del tempo, in maniera illecita. I finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino, agli ordini del capitano Annalisa De Blasi, hanno quindi proceduto al sequestro dell’intera area anche al fine di attivare le procedure, presso gli enti preposti, per l’esatta