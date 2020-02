E’ evaso dagli arresti domiciliari in una casa di cura di Avellino, i poliziotti lo hanno trovato a mangiare tranquillamente una pizza in un noto ristorante del capoluogo irpino. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino hanno tratto in arresto un pregiudicato 29enne di Nocera Inferiore. Il giovane è risultato assente dalla struttura durante un controllo. Immediate sono scattate le ricerche. I poliziotti lo hanno poi rintracciato in un ristorante del capoluogo intento, in tutta tranquillità, a mangiare una pizza. Alla luce di quanto accaduto il magistrato di Sorveglianza ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e, in virtù anche dei precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti a suo carico, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA