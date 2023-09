Fucile d’assalto scoperto in un terreno a Quindici, si indaga

Fucile d’assalto scovato dalla polizia nel Vallo Lauro.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di un’indagine mirata, hanno scoperto in un terreno agricolo a Quindici un Kalashnikov, in buono stato d’uso, insieme a un caricatore in acciaio contenente all’interno del serbatoio sedici proiettili calibro 7,62x39mm.

L’arma, risultata non censita in banca dati, era stata occultata in una scatola di cartone, in un appezzamento agricolo nei pressi di un regio lagno.

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, sono in corso accertamenti al fine di identificare il possessore dell’arma.