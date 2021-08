Fuga di gas, esplosione negli alloggi popolari

Una fuga di gas provoca una potente esplosione in un box degli alloggi popolari di Arcella di Montefredane. Nel comune alle porte di Avellino si sono vissuti momenti di terrore. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Arcella a Montefredane, per una deflagrazione dovuta ad una fuga di gas da una bombola di gpl, al piano terra di un edificio di case popolari. Lo scoppio ha provocato dei danni alla parte esterna del palazzo. Per una serie di circostanze fortuite non si sono registrate persone coinvolte. La squadra dei caschi rossi intervenuta sul posto ha messo in sicurezza l'area. Danni alla facciata del palazzo.