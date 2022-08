Compie furto in azienda, nella fuga finisce in un canale: ladro in salvo

Compie un furto in un'azienda di Monteforte Irpino, ma nella fuga il ladro finisce in un canale di scolo alto più di quattro metri e resta bloccato. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

L'episodio si è verificato durante la notte in via Piano Alvanella. A chiedere l'intervento dei caschi rossi sono stati i Carabinieri che già erano sulle tracce del ladro. Quest'ultimo è stato recuperato con l'ausilio dell'autoscala e affidato ai sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato presso l'ospedale di Avellino. Ha riportato lesioni agli arti inferiori.