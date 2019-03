Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:47

Raid questa notte in un bar tabacchi di Chianche, al confine tra Irpinia e Sannio. I ladri hanno perpetrato il furto all’interno dell’esercizio commerciale al centro del paese. Sono stati rubati pacchetti di sigarette e denaro contante. Danneggiate anche una slot machine ed una macchinetta cambiamonete. La banda di malviventi ha portato via l’intero contenuto. Il bottino è in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili del colpo.